Mercato - Barcelone : Le Barça réellement en course pour Haaland ?

Publié le 10 mars 2022 à 21h40 par La rédaction

Certaines révélations de médias espagnols tendent à confirmer un doute sur la réalité de l’objectif Haaland pour Barcelone. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif espagnol AS affirme que si le président du FC Barcelone Joan Laporta maintient le cap sur sa priorité estivale, à savoir Erling Haaland, il planche en parallèle à la mise en place d’un plan B au poste d’avant-centre en cas d’échec du dossier.

Laporta y croit-il vraiment ?

Si cette information n’a en soit rien de surprenant, elle jette cependant un nouveau doute sur la stratégie de Laporta, dont on se souvient qu’il avait fait miroiter tout l’été une prolongation de Lionel Messi alors qu’il était évident qu’elle n’interviendrait jamais. Aujourd’hui, l’hypothèse que Laporta mette en avant le nom d’Erling Haaland dans une vaste entreprise de communication visant à maintenir l’illusion que le Barça joue dans la cour des plus grands aux côtés du Real, du PSG et de Manchester City, alors qu’il sait pertinemment qu’il n’aura pas les moyens de boucler le deal, n’est pas à exclure. Et la révélation selon laquelle le président blaugrana planche dès à présent sur des plans B tend à le confirmer.