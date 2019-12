Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 recalé pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 décembre 2019 à 0h30 par La rédaction

Le Stade Rennais se serait renseigné auprès du FC Barcelone afin d’obtenir le prêt d’Ousmane Dembélé jusqu’à la fin de la saison. Mais le club français aurait reçu un refus catégorique.

Après un début de carrière en fanfare au Stade Rennais et un passage remarqué au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé s’engageait en 2017 avec le FC Barcelone. Alors que l’attente était grande autour du joueur, l’attaquant français déçoit cette saison. Ousmane Dembélé vit une saison cauchemardesque au sein du club blaugrana et connait de multiples pépins physiques depuis le lancement du championnat. Et alors que son cas interroge au FC Barcelone, une équipe française se serait manifestée auprès du club catalan afin de tenter de relancer Ousmane Dembélé.

Le FC Barcelone aurait recalé le Stade Rennais