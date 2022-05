Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça annonce son plan de vol pour cet été !

Publié le 8 mai 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

De retour au FC Barcelone pour redorer le blason de son club de coeur, Xavi a déjà bien avancé dans sa mission. Mais pour aller encore plus loin, le coach du Barça devrait se montrer très actif cet été, que ce soit pour sécuriser la situation de ses joueurs qu'il apprécie tout particulièrement ou pour apporter du sang frais afin d'améliorer son effectif. Et à quelques semaines de la fin de la saison, Mateu Alemany a déjà annoncé la couleur pour cet été.

Pour redonner des couleurs au FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de se débarrasser de Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. De retour au Barça, l'ancien capitaine catalan n'a pas chômé depuis son arrivée. En effet, Xavi a frappé très fort sur le marché, en s'offrant les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, avant de le faire sur le terrain. Et alors que le FC Barcelone a retrouvé de sa superbe, Xavi ne compterait pas lever le pied, bien au contraire. A l'issue de la saison, le technicien blaugrana devrait se montré une nouvelle fois très actif sur le marché. De surcroit, il devrait faire le nécessaire pour conserver le plus longtemps possible ses meilleurs éléments. Ainsi, Xavi devrait faire le maximum pour régler ses dossiers sensibles et en particulier le cas Gavi, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Barça. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'ancien d'Al-Sadd a d'ailleurs affirmé qu'il voulait à tout prix prolonger son crack de 17 ans. « Gavi est très important. Un acteur pour le présent et pour l'avenir. Ce serait une excellente nouvelle de clore le renouvellement. Je sais que sa volonté, celle de son représentant, Iván de la Peña, est la même que la nôtre, continuer au Barça » , a déclaré Xavi, avant de voir Mateu Alemany en rajouter une couche.

«Nous négocions depuis un certain temps pour qu'il puisse rester au Barça pendant de nombreuses années»

Lors d'un entretien accordé à Movistar + , Mateu Alemany a expliqué qu'il faisait tout son possible pour conserver Gavi et le prolonger. « Gavi veut rester. Nous négocions depuis un certain temps pour qu'il puisse rester au Barça pendant de nombreuses années » , a confié le directeur du football du FC Barcelone ce samedi soir. En plus du dossier Gavi, le FC Barcelone doit régler le cas de ses gardiens de buts. Mécontent d'être une simple doublure de Marc-André Ter Stegen, Neto aimerait prendre le large cet été, tandis que l'Allemand pourrait ne pas être retenu lors du prochain mercato car il disposerait d'une forte valeur marchande. Après avoir évoqué l'avenir de Gavi, Mateu Alemany a donc lâché quelques mots sur ses portiers : « Neto est un grand gardien de but, tout comme Ter Stegen. Le Brésilien a encore une année de contrat. Et nous avons aussi deux jeunes joueurs comme Arnau Tenas et Iñaki Peña dont nous sommes très heureux. C'est un poste que nous avons bien couvert » .

«Nous essaierons d’améliorer l’équipe, nous savons que nous devons nous améliorer»