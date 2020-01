Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a raté un énorme coup en attaque !

Publié le 5 janvier 2020 à 9h30 par H.G.

Si Erling Braut Haaland a rejoint le Borussia Dortmund il y a quelques jours, le FC Barcelone aurait pu rafler la mise il y un an.

Erling Braut Haaland a été la grande révélation de cette première moitié de saison après ses performances très remarquées avec le RB Salzbourg. Tout naturellement, plusieurs écuries européennes ont ainsi voulu recruter le buteur norvégien de 19 ans cet hiver, et notamment Manchester United, qui aurait tout tenté pour arracher sa signature. Mais Erling Braut Haaland a finalement choisi de rejoindre le Borussia Dortmund le 29 décembre dernier. Cependant, l’histoire du Norvégien aurait pu être différente dans la mesure où il aurait pu rejoindre le FC Barcelone il y a un an.

Le Barça a préféré Boateng à Haaland !