Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Pochettino directement influencé par... Guardiola ?

Publié le 17 août 2020 à 12h00 par A.D.

Mauricio Pochettino figurerait sur la short-list du FC Barcelone pour la succession de Quique Setién. Alors que Pep Guardiola pourrait ne pas prolonger, la direction de Manchester City pourrait se mettre en travers de la route du Barça pour l'ancien coach de Tottenham.

Après seulement quelques mois à la tête du FC Barcelone, Quique Setién devrait être remercié. Que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, le coach de 61 ans n'a pas du tout rempli sa mission en tant qu'entraineur du Barça. Devancé par le Real Madrid en championnat, Quique Setién a dirigé l'équipe catalane qui s'est fait humilié en quart de finale de C1 par le Bayern (8-2). Et cette grosse désillusion devrait définitivement scellé son sort. Pour remplacer Quique Setién, le Barça aurait plusieurs noms en tête, et en particulier celui de Mauricio Pochettino. Toutefois, Manchester City pourrait se muer en trouble fête sur ce dossier et jouer un très vilain tour au club blaugrana.

Mauricio Pochettino, le digne successeur de Pep Guardiola ?