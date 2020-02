Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’appel du pied de ce club de Ligue 1 à Lionel Messi…

Publié le 14 février 2020 à 16h30 par La rédaction

Ces derniers jours, le flou est venu gagner l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone. Une situation dont Christian Gourcuff, entraîneur du FC Nantes, aimerait bien profiter.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone dans les prochains mois ? Dans son contrat, l'Argentin dispose d'une clause lui permettant de partir l'été prochain. De quoi faire naitre certaines craintes en Catalogne et les doutes ont encore augmenté après le clash entre la star du Barça et Eric Abidal. Bien que du côté du Barça on annonce des négociations en cours pour la prolongation de Messi, un départ pourrait tout de même être envisageable. Mais où pourrait aller le sextuple Ballon d'Or ? Du côté du FC Nantes, Christian Gourcuff ne dirait pas non...

Gourcuff est « preneur » !