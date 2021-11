Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta règle enfin un dossier à 10M€ !

Publié le 27 novembre 2021 à 5h00 par T.M.

Après avoir décidé de se séparer de Ronald Koeman, Joan Laporta devait encore régler les modalités de cette séparation. Cela serait désormais chose faite.

Au milieu de la saison, le FC Barcelone a décidé de changer les choses sur son banc de touche. Faisant les frais des mauvais résultats du club catalan, Ronald Koeman a été remercié et Joan Laporta a nommé Xavi à sa place. Après avoir passé un peu plus d’un an sur le banc du Barça, Koeman a donc dû céder son poste. Toutefois, pour les Blaugrana, cette décision n’a pas été gratuite et Laporta a dû sortir le chéquier.

Le Barça sort le chéquier !