Mercato - Barcelone : Laporta prépare un grand ménage au Barça !

Publié le 5 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Au FC Barcelone, l’été promet d’être agité. Et pour ce qui est des départs au sein de l’effectif de Xavi, les portes seraient grandes ouvertes.

Après avoir profité du mercato hivernal pour débuter sa reconstruction, le FC Barcelone va continuer ses modifications durant l’intersaison. Cela va énormément bouger au sein de l’effectif de Xavi. Joan Laporta verrait les choses en grand pour ce qui est des arrivées. Mais pour cela, il faut des liquidités et actuellement, les finances du Barça ne sont toujours pas au top. Des départs sont ainsi attendus chez les Blaugrana et plusieurs transferts seraient à prévoir.

Peu d’intransférables au Barça !