Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe à la vitesse supérieure pour ce gros chantier !

Publié le 27 avril 2022 à 9h30 par Thibault Morlain

Cet été, l’une des missions du FC Barcelone sera de trouver un nouvel arrière gauche pour épauler Jordi Alba. Et dans cette quête, les Blaugrana seraient passés à la vitesse supérieure.

Au FC Barcelone, la reconstruction va se poursuivre cet été. Xavi a identifié de nombreux besoins au sein de son effectif. Si tous les regards se tournent notamment vers le poste de numéro 9, il y a d’autres chantiers au sein du groupe blaugrana. Cela vaut notamment pour le poste d’arrière gauche. Alors qu’Alejandro Baldé est encore jugé un peu jeune pour être la doublure de Jordi Alba, une recrue est recherchée pour venir épauler l’international espagnol dans le couloir. Pour cela, le Barça a multiplié les pistes ces dernières semaines et voilà que Joan Laporta et sa direction seraient en train d’avancer certains de leurs pions.

Ça s’accélère pour Grimaldo !