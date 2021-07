Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le vent a tourné pour cette grande opération du Barça !

Publié le 1 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il chercherait à se débarrasser d’Antoine Griezmann pour alléger la masse salariale du FC Barcelone, Joan Laporta aimerait échanger le Français avec Saúl Niguez, le milieu de l’Atletico de Madrid. Mais dès lundi, les agents de l’Espagnol devraient rencontrer les dirigeants de Manchester United et Liverpool.

Après avoir très rapidement recruté quatre joueurs, Joan Laporta a baissé le tempo afin de se focaliser sur la prolongation de contrat de Lionel Messi. Et en même temps au dégraissage de l'effectif. Le président du FC Barcelone a absolument besoin d’alléger la masse salariale pour finaliser l’extension du bail de Messi. C’est à cet instant qu’un échange entre Antoine Griezmann et Saúl Niguez a été évoqué. Mais Barcelone ne serait pas seul à s’intéresser au milieu de terrain de l’Atlético de Madrid…

Ses agents vont rencontrer les dirigeants de Manchester United et Liverpool