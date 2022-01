Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une opportunité en or pour cette star de Klopp !

Publié le 18 janvier 2022 à 21h30 par Th.B.

Alors que Diogo Jota semble lui avoir pris sa place dans le trio offensif des Reds, Roberto Firmino aurait la tête ailleurs et serait emballé par l’idée de troquer la tunique de Liverpool pour celle des Blaugrana au FC Barcelone.

Avec l’élection de Joan Laporta et le choix du président de nommer Xavi Hernandez au poste d’entraîneur du FC Barcelone, le club culé a clairement lancé sa révolution alors que des départs de marque comme ceux de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann ont eu lieu. Le FC Barcelone pourrait en plus de Ferran Torres, recruter un autre attaquant évoluant dans une position plus axiale. C’est pourquoi l’administration de Joan Laporta garderait un oeil avisé sur les dossiers Alvaro Morata, Anthony Martial ou encore Alexis Sanchez. Cependant, un tout autre profil se présenterait au FC Barcelone.

Firmino penserait à Barcelone !