Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La famille Messi se déchire pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone devrait peiner à obtenir l’aval du clan Lionel Messi pour sa prolongation, son père ayant la tête au PSG, la femme du capitaine blaugrana aurait pour sa part la forte volonté de rester en Catalogne.

Les semaines passent et l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé. Pourtant, son contrat au FC Barcelone prendra fin le 30 juin prochain. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’attirer le sextuple Ballon d’or au sein du club de la capitale. Une option qui paraîtrait de plus en plus alléchante à une partie du clan Lionel Messi. Selon Le Parisien , son père Jorge ainsi que son frère verraient d’un bon oeil un nouveau challenge au PSG pour le capitaine du FC Barcelone. Un sentiment non partagé par l’ensemble de la famille Messi.

Le père Messi voudrait Paris, sa femme Barcelone