Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est en pole position pour cette pépite !

Publié le 17 avril 2022 à 17h00 par P.L.

Misant sur la jeunesse, le FC Barcelone aimerait attirer certains cracks au sein de son effectif. Le club catalan aurait donc Florian Wirtz dans son viseur. Et l'affaire semblerait assez bien engagée pour le Barça.

Traversant une période assez délicate, le FC Barcelone entend bien se reconstruire en misant sur la jeunesse pour établir un projet sur le long terme. De ce fait, le club catalan a rapidement prolongé les contrats d’Ansu Fati et de Pedri. Joan Laporta se concentrerait désormais sur les extensions des engagements de Ronald Araujo et de Gavi. Mais le président blaugrana serait également à l’affût de la moindre opportunité pour rafler un crack mondial. Et il pourrait bien aller piocher en Bundesliga puisque Florian Wirtz, lié jusqu’en juin 2026 avec le Bayer Leverkusen, serait dans son viseur. D’ailleurs, l’affaire serait en train de tourner en faveur du Barça .

Le Barça mène la danse pour Wirtz