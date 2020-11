Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va devoir oublier cet international français

Publié le 6 novembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone en marge du prochain mercato estival, Tanguy Ndombele pourrait ne pas quitter Tottenham où il serait enfin totalement intégré.

Cet été, le FC Barcelone a pu enregistrer plusieurs renforts en les personnes de Sergiño Dest, de Pedri, de Francisco Trincao et de Matheus Fernandes. Néanmoins, Ronald Koeman voulait plus lors du dernier mercato. Memphis Depay et Eric Garcia auraient dû renforcer l’attaque et la défense du FC Barcelone. En ce qui concerne le milieu de terrain, Georginio Wijnaldum était dans le viseur du nouvel entraîneur du Barça , à l’instar de Tanguy Ndombele. C’est du moins l’information que Fabrizio Romano a communiqué sur le plateau du Here We Go Podcast . Le journaliste de Sky Sport et du Guardian a d’ailleurs fait savoir que les dirigeants du FC Barcelone prévoyaient de revenir à la charge l’été prochain. Cela pourrait être peine perdue.

Mourinho ne lâche pas Ndombele