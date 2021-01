Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Koeman pour cette pépite du Barça !

Publié le 21 janvier 2021 à 0h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Francisco Trincao a quitté Braga pour rejoindre le FC Barcelone. Comme l'a expliqué Ronald Koeman, il compte sur la pépite de 21 ans pour l'avenir du Barça.

Très en vue du côté de Braga, Francisco Trincao a tapé dans l'oeil du Barça. A tel point que le club catalan a offert un chèque de près de 31M€ pour le récupérer. Arrivé à l'été, prenant peu à peu ses marques au FC Barcelone, le Portugais n'est pas près de prendre le large selon Ronald Koeman. Présent en conférence de presse ce mercredi, le coach du Barça a expliqué que Francisco Trincao était en Catalogne pour s'inscrire sur la durée.

«Nous comptons beaucoup sur Trincao pour l'avenir de ce club»