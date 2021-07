Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman a une grande décision à prendre pour cette pépite !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h10 par T.M.

Durant cette pré-saison, Ronald Koeman a l’occasion de donner sa chance à certains pépites du FC Barcelone. C’est donc l’occasion pour elles de se montrer et espérer intégrer le groupe du Néerlandais.

A 22 ans, Alex Collado veut désormais passer un cap. Montrant de belles choses avec le Barça B et durant la pré-saison actuellement avec le FC Barcelone de Ronald Koeman, l’ailier blaugrana a récemment été très clair concernant la suite de sa carrière. « Je vais travailler au maximum pour avec des minutes avec l’équipe première. Je ne reviendrai pas avec le Barça B. Mon intention est de continuer à travailler et de rester au Barça », avait-il assuré. Ne voulant désormais plus se contenter du Barça B, Collado veut maintenant évoluer à un niveau supérieur. Mais qu’en dit Ronald Koeman ?

Un choix décisif !