Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare du lourd pour cet été !

Publié le 6 juin 2022 à 23h30 par Dan Marciano

Les difficultés financières du FC Barcelone ne refroidissent pas Joan Laporta, désireux de renforcer considérablement le groupe de Xavi. Déçu par la dernière saison réalisée par son équipe, le président catalan souhaiterait accueillir plusieurs renforts cet été, et densifier l'ensemble des postes. Ce lundi, la presse espagnole dévoile la liste des joueurs ciblés.

« Nous allons essayer de renforcer l’effectif, il y a un plan A, un plan B, un plan C et D. Nous verrons ce que nous pouvons faire, car nous devons respecter le fair-play financier. Il y aura des changements cet été ». Conseiller technique de Joan Laporta, Jordi Cruyff avait annoncé la couleur ces dernières semaines. Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a bien l'intention de se renforcer, malgré ses énormes difficultés financières. L'objectif est clair : faire mieux que cette saison. Deuxième derrière le Real Madrid en championnat, le club catalan est parvenu à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions avec l'espoir d'aller loin dans cette compétition. Mais avant de se lancer sur le mercato estival, le FC Barcelone va devoir trouver un moyen d'inscrire ses recrues estivales. A en croire la presse espagnole, le club n'est pas en mesure d'enregistrer Andreas Christensen et Franck Kessié, dont les arrivées auraient été actées. Des difficultés, qui n'empêchent pas Joan Laporta d'avancer sur certains dossiers.

Lewandowski, Raphinha, Marcos Alonso y Azpilicueta son fichajes estrategicoa para el proyecto de Xavi. se consideran refuerzos vitales. La llegada de un central top seria la guinda. y Bernardo Silva es ahora mismo un sueño irrealizable, que ademas depende de salida Frenkie. — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) June 5, 2022

Voilà les joueurs ciblés par le FC Barcelone