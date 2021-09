Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est fixé pour cette star de Pep Guardiola !

Publié le 29 septembre 2021 à 1h00 par B.C.

Cet été, le FC Barcelone s’est notamment intéressé à Bernardo Silva, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Manchester City. Cependant, les exigences des Skyblues ont empêché Joan Laporta d’aller plus loin dans ce dossier.

Malgré les problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Joan Laporta a étudié plusieurs pistes afin de se renforcer lors du dernier mercato estival, et plus particulièrement du côté de Manchester City. Raheem Sterling, Ferran Torres, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan ou encore Bernardo Silva ont tour à tour été annoncés sur les tablettes du Barça. Finalement, aucun joueur de Pep Guardiola ne s’est engagé en faveur du club culé, notamment en raison des exigences importantes des Skyblues.

Bernardo Silva estimé à 70M€ par City ?