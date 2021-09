Foot - Mercato

Mercato : Pep Guardiola lâche un indice sur l'avenir de Bernardo Silva !

Publié le 11 septembre 2021 à 23h25 par La rédaction

Après l’annonce d’un possible départ au FC Barcelone, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City. Son entraîneur s’en est réjoui, bien qu'il ait laissé entendre que tout pouvait arriver à l'avenir.