Mercato - Barcelone : Ce cadre du Barça qui a facilité l'arrivée de Frenkie De Jong !

Publié le 1 mars 2020 à 21h00 par H.G.

Arrivé au FC Barcelone cet été, Frenkie de Jong a confié que Sergio Busquets l’avait grandement aidé à son arrivée en Catalogne, aussi bien dans l’aspect sportif que pour la vie en dehors du terrain.

Considéré comme l’un des meilleurs jeunes milieux au monde, Frenkie de Jong a tout naturellement été ciblé par le FC Barcelone lorsqu’il évoluait à l’Ajax Amsterdam. Au terme d’une véritable bataille avec le PSG pour le recruter, c’est le club catalan qui est parvenu à arracher sa signature à l’hiver 2019 en vue de la saison 2019/2020. Et s’il n’a pas encore montré son meilleur visage avec le Barça, Frenkie de Jong s’est d’ores et déjà imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu des Blaugrana et commence à monter en puissance depuis l’arrivée Quique Setién en lieu et place d’Ernesto Valverde. Toutefois, un homme aurait grandement appuyé Frenkie de Jong à son arrivée : il s’agit de Sergio Busquets. En effet, l’international néerlandais de 22 ans a révélé que son coéquipier avait joué un rôle important à son arrivée au FC Barcelone.

« Il m’a aidé à bien des égards »