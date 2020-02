Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation dans ce dossier chaud ?

Publié le 24 février 2020 à 12h30 par A.M.

Alors que l’arrivée d’Hugo Guillamón (20 ans) semblait quasiment actée, il semblerait que le FC Barcelone ait déjà écarté l’hypothèse de recruter le jeune défenseur espagnol.

Depuis quelques années, le FC Barcelone peine à sortir des joueurs issus de La Masia . Par conséquent, la direction catalane a pris la décision de recruter des jeunes joueurs venus d’autres clubs. C’est le cas de Pedri, Matheus Fernandes ou encore Francisco Trincão, tous prêtés afin qu’ils reviennent plus forts. Et selon les informations de Sport, Hugo Guillamón (20 ans), qui a fait ses débuts en Liga ce week-end avec Valence, est proche du Barça puisque son contrat prend fin en juin prochain.

Le Barça a finalement écarté la piste Guillamón