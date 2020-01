Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette opération qui se confirme sérieusement...

Publié le 14 janvier 2020 à 1h00 par La rédaction

La Juventus et le FC Barcelone possèdent de grands réservoirs de joueurs prometteurs et la perspective d'un échange entre deux de leurs jeunes se confirmerait.

Nombreux sont les jeunes dont le futur s'est retrouvé bouché en arrivant dans des clubs comme le FC Barcelone ou la Juventus. Et la meilleure solution est parfois de partir tenter sa chance ailleurs. Cela pourrait être le cas de deux jeunes joueurs prometteurs de la Juventus et du Barça, dont le temps de jeu en équipe première dans leur club respectif est nul. Selon diverses sources, il serait question d'un échange entre deux joueurs offensifs, Matheus Peireira (21 ans) appartenant à la Juve et Alejandro Marqués (19 ans) du côté du Barça.

Les dirigeants du Barça et de la Juve devraient se rencontrer ce lundi pour discuter de l'échange entre Marqués et Peireira

Le journaliste italien Nicolo Schira confirme ce lundi l'information et ajoute qu'un rendez-vous devrait se tenir dans la journée entre les dirigeants du FC Barcelone et ceux de la Juve. Il évoque également la possibilité d'une contrepartie financière, sans préciser pour quel club. Pour la Juventus, la prochaine étape devrait être de réussir à convaincre Alejandro Marqués de les rejoindre pour jouer avec les U23 du club.