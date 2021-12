Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux coups proposés à Joan Laporta pour cet hiver !

Publié le 21 décembre 2021 à 10h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone cherche absolument à se renforcer en attaque, Xavi se verrait offrir d’autres options pour étoffer son effectif.

Cet hiver, cela va bouger au FC Barcelone. Malgré l’état des finances du club catalan, Joan Laporta souhaite donner un coup de pouce à Xavi pour remettre le Barça sur le droit chemin. Et le chantier prioritaire est d’ailleurs identifié. En janvier, les Blaugrana veulent avant tout se renforcer en attaque afin notamment de pallier le départ à la retraite de Sergio Agüero. Ferran Torres et Edinson Cavani seraient ainsi les deux principales pistes, mais du renfort est nécessaire dans tous les autres secteurs et il y aurait certaines solutions sur la table.

Un recrutement au Bayern Munich ?

Avec Gavi, Pedri, Frenkie De Jong, Nico ou encore Sergio Busquets, le FC Barcelone a semble-t-il ce qu’il faut au milieu de terrain. Pour autant, Joan Laporta aurait reçu quelques sollicitations pour ce secteur de jeu. En effet, selon les informations dévoilées par Gerard Romero, Marc Roca et Corentin Tolisso, les deux milieux de terrain du Bayern Munich, auraient été proposés au Barça pour cet hiver. A voir maintenant ce qu’en dira Xavi.