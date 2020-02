Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des doutes autour du «nouveau Cristiano Ronaldo» ?

Publié le 4 février 2020 à 1h30 par A.C.

Le transfert de Francisco Trincao au FC Barcelone soulève beaucoup de doutes du côté de la Catalogne.

Personne ne s’y attendait. En toute fin du mercato hivernal, le FC Barcelone a annoncé avoir bouclé l’arrivée de Francisco Trincao pour la somme de 31M€. Le joueur de 20 ans n’a pas encore posé ses valises en Catalogne, puisqu’il n’arrivera qu’à la fin de la saison. Une opération assez surprenante, puisque personne n’a eu vent de l’intérêt du Barça pour le jeune talent de Braga, avant que l’officialisation ne tombe.

« L’arrivée de Trincao soulève quelques doutes »