Mercato - Barcelone : Dani Alves salue un coup de maître du Barça !

Publié le 10 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Arrivé au même moment que Xavi Hernandez en novembre dernier, Dani Alves a pu noter de sérieux ajustements de la part de l’entraîneur du FC Barcelone et de son staff technique, qui ont fait toute la différence selon lui.

Alors que la locomotive du FC Barcelone perdait pas mal de vitesse sur la fin de l’ère-Ronald Koeman, Joan Laporta et l’ensemble de son comité de direction ont pris la décision à la toute fin du mois d’octobre de licencier le technicien néerlandais. Pour le remplacer, le profil de Xavi Hernandez, légende du club blaugrana, qui était alors contractuellement lié à Al-Sadd, a débarqué en Catalogne début novembre. Depuis, la donne a changé et les bons résultats se succèdent au FC Barcelone. Au point que Xavi Hernandez n’ait dernièrement pas caché en conférence de presse sa volonté de rattraper le Real Madrid au classement de la Liga et d’être sacré champion d’Espagne cette saison. Pour Dani Alves, le président Joan Laporta a fait le bon choix avec Xavi Hernandez.

« Lui et son équipe ont tout changé, ils ont changé la mentalité »