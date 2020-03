Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 31 mars 2020 à 22h30 par Th.B.

N’étant plus désiré du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait plier bagage à l’intersaison, mais son prix refroidirait ses prétendants…

Après un passage en Italie à l’Inter, en Premier League à Liverpool, en Espagne au FC Barcelone et en Allemagne au Bayern Munich, Philippe Coutinho semble destiné à retrouver l’Angleterre à la fin de la saison. Prêté par le Barça au Bayern, ni le club bavarois ni le club culé ne compterait sur lui pour le prochain exercice. Une vente semble donc inéluctable et la cote de Philippe Coutinho en Premier League serait resté intacte depuis son départ de Liverpool à l’hiver 2018. Hormis les Reds qui ne voudraient plus de lui, des cadors de l’élite anglaise seraient toujours sur le coup, à savoir Manchester United, Tottenham, voire même Leicester City à en croire les informations de SPORT.

Les ambitions financières du Barça compliqueraient son transfert en Premier League