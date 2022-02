Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce retentissante sur ce gros dossier de Xavi !

Publié le 3 février 2022 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Niklas Süle serait dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone. Comme l'a confirmé Julian Nagelsmann ce jeudi, le défenseur allemand est d'ores et déjà assuré de quitter Munich librement et gratuitement à l'été 2022.

Après s'être offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang, Xavi souhaiterait boucler de gros coups à 0€ à l'été 2022. Dans cette optique, le coach du FC Barcelone aurait identifié le profil de Niklas Süle, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le Bayern. Toutefois, Xavi ne serait pas seul sur ce dossier, puisque le Real Madrid aimerait également recruter librement et gratuitement l'international allemand selon les dernières informations de Mundo Deportivo . Et comme l'a révélé Oliver Kahn, Niklas Süle a d'ores et déjà décidé de quitter le Bayern à l'issue de son bail. « Les négociations avec Niklas (Süle) ont duré très longtemps. Nous lui avons fait une offre. Il ne l'a pas acceptée. Il veut quitter le club à la fin de la saison », a déclaré dernièrement le président du conseil d’administration du Bayern.

«Quand un joueur que vous avez laissé jouer beaucoup part...»