Mercato - Barcelone : Cette annonce sur le retour de Pep Guardiola

Publié le 1 février 2020 à 6h15 par T.M.

Sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola a écrit l’histoire. Une période glorieuses que certaines veulent connaitre à nouveau du côté de la Catalogne.

Aujourd’hui, Pep Guardiola est sur le banc de Manchester City. Toutefois, alors que l’Espagnol est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Citizens, son avenir se retrouve au centre des questions. Récemment, son nom a d’ailleurs été évoqué de retour au FC Barcelone, où il avait tout gagné avec les Blaugrana. L’histoire d’amour entre Guardiola et le Barça pourrait donc repartir de plus belle dans les prochains mois et à ce sujet, Victor Front en est certains.

Guardiola de retour au Barça ?

En 2021, des élections présidentielles auront lieu au FC Barcelone. Un poste que convoite Victor Front. Il pourrait alors prendre la succession de Josep Maria Bartomeu et changer certaines choses au sein du club catalan. Et dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, il a d’ailleurs affiché une certitude concernant l’avenir de Pep Guardiola, assurant : « Je suis sûr que Guardiola reviendra au Barça ».