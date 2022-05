Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste hivernale revient sur son transfert avorté !

Publié le 2 mai 2022 à 1h30 par Pierrick Levallet

L'hiver dernier, le FC Barcelone souhaitait recruter un nouveau gardien. Le club catalan semblait d'ailleurs proche de s'attacher les services de Stole Dimitrievski. Mais finalement, l'affaire ne s'est pas faite à cause de Neto.

L’hiver dernier, le FC Barcelone entendait bien se renforcer afin de se remettre d’un début de saison catastrophique. Le club catalan s’était donc attaché les services de Dani Alves, Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré. Cependant, le FC Barcelone aurait bien aimé voir d’autres joueurs rejoindre les rangs de Xavi. Joan Laporta ciblait donc un autre gardien de but pour remplacer Neto et servir de doublure à Marc-André Ter Stegen. Dans cette optique, le président blaugrana était tout proche d’obtenir les services de Stole Dimitrievski, qui évolue au Rayo Vallecano. Mais finalement, l’affaire ne s’est pas faite à cause de Neto.

L’arrivée de Dimitrievski au Barça avortée par Neto