Mercato - Barcelone : Cet indésirable ne quittera pas le Barça cet été !

Publié le 5 octobre 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait aimé se séparer de Rafinha, le club catalan n’aurait pas réussi à trouver une pointe de chute pour son joueur.

Cet été, le FC Barcelone s’est lancé dans une grande opération dégraissage. En effet, après une saison 2019/2020 cauchemardesque, le club catalan a pris la décision de renouveler en profondeur son effectif en se délestant de certains cadres vieillissants. Ainsi, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez ont quitté le Barça, tandis que Nelson Semedo a été vendu à Wolverhampton trois après son arrivée en Catalogne. De quoi satisfaire Ronald Koeman, qui voulait apporter un vent de fraicheur au FC Barcelone. Cependant, l’opération dégraissage n’a pas été totalement réussie par les pensionnaires du Camp Nou…

Rafinha devrait rester au FC Barcelone cet été !