Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Xavi a pris une grande décision !

Publié le 24 janvier 2022 à 1h30 par P.L.

Cherchant à alléger sa masse salariale cet hiver, le FC Barcelone pourrait bien compter sur le départ d'Iñaki Peña. Toutefois, le portier de 22 ans ne se presserait pas pour prendre sa décision quant à son avenir.

Afin de se renforcer lors de ce mercato hivernal, le FC Barcelone mise grandement sur le marché des transferts. Toutefois, le club catalan compte également sur quelques départs afin d’alléger sa masse salariale et être en mesure d’enregistrer de nouveaux joueurs. Ainsi, depuis le début de ce mois de janvier, de nombreux joueurs ont été annoncés sur le départ comme Clément Lenglet, Luuk de Jong ou encore Neto. Iñaki Peña ferait également partie de cette liste. Cependant, le joueur ne se presserait pas pour prendre sa décision pour sa future destination.

Inaki Pena veut analyser toutes ses options avant de sceller son avenir