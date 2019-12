Mercato - Barcelone : Un accord sur le point d'être trouvé pour Arturo Vidal ?

Foot - Mercato - Barcelone

Malgré les désaccords qui subsistent entre le FC Barcelone et l'Inter Milan concernant Arturo Vidal, le départ de ce dernier vers l'Italie serait en bonne voie...

Recruté par le FC Barcelone en août 2018, Arturo Vidal n'est jamais parvenu à devenir un titulaire indiscutable au sein de son club, une situation qui pourrait l'inciter à revenir en Italie. En effet, Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, souhaiterait récupérer le Chilien de 32 ans qu'il a bien connu du côté de la Juventus. Cependant, le Barça ne compterait pas brader son joueur et réclamerait entre 20 et 25M€, tandis que l'Inter ne proposerait qu'un simple prêt pour Arturo Vidal. Un désaccord qui pourrait toutefois ne pas être problématique.

Comme l'a expliqué Nicolò Schira sur la Radio Sportiva , l'arrivée d'Arturo Vidal à l'Inter Milan resterait une vraie possibilité pour cet hiver. En effet, le milieu de terrain attendrait que les deux clubs trouvent un accord et la confiance régnerait sur ce sujet en interne. Ainsi, un prêt avec une obligation d'achat pourrait arranger le Barça et l'Inter à en croire le journaliste transalpin.

