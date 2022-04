Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça brûle pour la prochaine recrue de Xavi !

Publié le 15 avril 2022 à 15h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du FC Barcelone, César Azpilicueta serait déterminé à rejoindre le club catalan cet été et devrait faire le forcing auprès de Chelsea pour boucler l’opération.

Après avoir d’ores et déjà acté les arrivées de Franck Kessié (Milan AC) et Andreas Christensen (Chelsea) qui arrivent en fin de contrat pour cet été, le FC Barcelone continue son grand marché en coulisses ! César Azpilicueta (32 ans), désormais engagé jusqu’en juin 2023 avec Chelsea, fait partie des grandes priorités de Xavi qui souhaite absolument recruter l’ancien latéral droit de l’OM au Barça cet été, et Azpilicueta a pris une grande décision à cet effet.

Azpilicueta tout proche du Barça ?