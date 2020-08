Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Benzema, Lewandowski…Ce témoignage fort sur Luis Suarez !

Publié le 23 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que Luis Suarez pourrait quitter le FC Barcelone cet été, Ronaldo a loué les qualités de l’attaquant uruguayen.

Le FC Barcelone est en pleine crise. Le club blaugrana a subi une lourde défaite en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Une élimination qui devrait entraîner de profondes modifications dans l’effectif catalan. Nouvel entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman souhaiterait se séparer de nombreux cadres du vestiaire dont Luis Suarez. Interrogé sur sa situation ce samedi, l’attaquant uruguayen n’a d’ailleurs pas écarté un départ : « Personne du Barça m'a dit qu'il voulait se passer de moi. Si tel est le souhait du club, ils devraient me parler. L’idée est de continuer mais si le club ne veut pas, je n'ai aucun problème à parler à ceux qui prennent les décisions. Je veux le meilleur pour le club » a-t-il déclaré dans un entretien à El Pais.

« Suarez a encore de belles années devant lui comme numéro 9 »