Mercato - Barcelone : Bartomeu est sérieusement pointé du doigt !

Publié le 24 août 2020 à 0h45 par Th.B.

Candidat à l’élection présidentielle, Jordi Farré a estimé que Josep Maria Bartomeu aurait dû déposer sa démission dans la foulée de l’élimination du FC Barcelone face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Depuis le restart, le FC Barcelone traverse une période plus que délicate. Avant la reprise du championnat espagnol, suspendu à cause de la pandémie du Covid-19, le Barça menait la danse en Liga et avait à quelques journées de la fin du championnat de rafler un troisième titre consécutif. Néanmoins, le club culé s’est effondré et a permis au Real Madrid de remporter son premier titre de champion depuis 2017. En Ligue des champions, le FC Barcelone est devenu la risée de l’Europe en s’inclinant 8 buts à 2 face au Bayern Munich à l’occasion du quart de finale de Ligue des champions. Ce qui a engendré les départs de Quique Setién et d’Éric Abidal de son poste de secrétaire technique. Néanmoins, Josep Maria Bartomeu n’a pas cédé la présidence du Barça . Une erreur selon Jordi Farré.

Bartomeu aurait dû démissionner au « lendemain du 8-2 »