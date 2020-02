Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 23 février 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a fait face à une véritable crise interne cette semaine, Josep Maria Bartomeu aurait tranché pour son avenir à la présidence du club catalan.

Si le FC Barcelone a repris la tête de la Liga ce samedi grâce à sa victoire 5-0 contre Eibar pendant que le Real Madrid s’est incliné 1-0 à Levante, l’ambiance en coulisse a été délicate pour le club catalan. En effet, une enquête de la SER Catalunya a révélé cette semaine que les Blaugrana s’étaient associés à la société I3 Ventures, spécialisée dans la communication numérique, qui nuisait à l’image de certaines légendes du Barça (Lionel Messi, Pep Guardiola, Xavi) ou de certaines personnalités proches ou non du club (Victor Font, Carles Puidgemont) via différentes pages sur les réseaux sociaux. Un scandale qui a fait beaucoup de bruit en Espagne et qui aurait fragilisé Josep Maria Bartomeu, qui est directement impliqué dans le scandale dans la mesure où les pages gérées par l’entreprise s’attelaient à améliorer son image. Suffisant pour le faire démissionner de son poste à la tête du FC Barcelone ? Pas vraiment, à en croire les informations de la presse catalane ce dimanche.

Josep Maria Bartomeu ne compte pas s’en aller avant 2021