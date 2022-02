Mercato - Barcelone : Aubameyang reçoit un message fort après son arrivée au Barça !

Foot - Mercato - Barcelone

Compère d’attaque à Arsenal et surtout ami proche de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette n’a pas manqué de faire passer un message au Gabonais après son arrivée au FC Barcelone.

Quatre ans, jour pour jour, après l’annonce de son arrivée à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang quittait lors de l’ultime jour du mercato hivernal les Gunners afin de prendre la direction de la Catalogne. En effet, dans les derniers moments de la fenêtre des transferts, les dirigeants du FC Barcelone sont parvenus à faire signer un contrat jusqu’à en juin 2025 à Aubameyang avec une clause de départ pour l’été 2023. Au placard ces dernières semaines à Arsenal alors qu’il était capitaine du club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur ses derniers instants compliqués chez les Gunners où il a pu nouer des liens forts avec Alexandre Lacazette.

L’occasion pour le numéro 9 d’Arsenal de laisser un message fort à son ami sur les réseaux sociaux après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. « Mon frère ! Merci pour ces 4 dernières années, mon expérience à Arsenal aurait été différente sans toi… Je te souhaite bonne chance pour ton prochain chapitre ! A bientôt ». a affirmé Lacazette sur Twitter . Reste à savoir si Aubameyang parviendra à apporter ce qu’il manque à l’effectif de Xavi Hernandez désormais.

My bro !!Thanks for the last 4 years , my experience in arsenal would have been different without you..Wish you good luck in your next chapter ! See you soon pic.twitter.com/MnOrnXiOc7