Mercato - Barcelone : Une piste du PSG ouvre grand la porte au Barça !

Publié le 18 décembre 2019 à 10h00 par T.M.

Aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, André Onana a été formé à La Masia. D’ailleurs, le Camerounais garde le FC Barcelone dans un coin de sa tête.

La saison dernière, la génération dorée de l’Ajax Amsterdam a impressionné tout le monde. Alors que les yeux étaient rivés sur Frenkie De Jong, Matthijs de Ligt ou encore Donny Van de Beek, dans les buts, André Onana a lui aussi fait forte impression. A 23 ans, le Camerounais est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs et serait ciblé par plusieurs grands clubs européens à l’instar du PSG. Et si Onana ne veut pas s’occuper de son avenir pour le moment, il reste néanmoins intéressé à l’idée de revenir au FC Barcelone, là où il a été formé.

« Il n’y a pas que le Barça dans la vie »