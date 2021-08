Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un autre cadre du Barça prêt à imiter Piqué ?

Publié le 15 août 2021 à 17h00 par La rédaction

Toujours empêtré dans les problèmes financiers, Barcelone pourrait recevoir un sacré coup de pouce. A l'image de Gerard Piqué, Jordi Alba pourrait accepter de baisser son salaire.

Le FC Barcelone est dans une situation financière sans précédent. Le club catalan, à cause d'une masse salariale trop lourde, a du attendre la baisse de salaire monumentale de Gérard Piqué pour enregistrer Memphis Depay, Rey Manaj et Sergio Agüero. Mais cela n'a pas annulé pour autant la dette colossale du club (qui est estimé entre 700M€ et plus d'un milliard d'euro).

Alba prêt à consentir à une baisse de salaire ?