Avant Ekitike, voilà les 5 joueurs français les plus chers du PSG

Publié le 19 juillet à 13h00 par Arthur Montagne

En obtenant le prêt avec option d'achat obligatoire d'Hugo Ekitike, le PSG recrute un joueur français, ce qui n'est pas banal depuis l'arrivée du Qatar. Dans un an, le jeune attaquant s'engagera de façon définitive avec le club de la capitale pour environ 35M€, bonus compris. Une somme qui fera d'Ekitike l'un des joueurs français les plus chers de l'histoire du PSG. En attendant, Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 tricolores payés les plus chers par le club parisien.

5) Lucas Digne - 2013 - 15M€

Bien que Maxwell tient parfaitement son rang au poste de latéral gauche, le PSG sait qu'il faut anticiper sa succession. Dans cette optique, le club de la capitale scrute la Ligue 1 et décide de miser sur Lucas Digne. Le joueur du LOSC débarque ainsi pour 15M€, mais il ne réussira jamais à s'imposer à Paris et s'envolera vers l'AS Roma en 2015 où il est prêté une saison avant un transfert définitif au FC Barcelone l'été suivant pour 16,5M€.

4) Layvin Kurzawa - 2015 - 25M€

Par conséquent, le PSG remet ça en 2015. En effet, la retraite de Maxwell approche, et les Parisiens ne tiennent toujours pas son successeur. Lucas Digne parti, le club de la capitale est donc de nouveau en quête d'un latéral gauche et se tourne encore vers la Ligue 1, cette fois-ci du côté de l'AS Monaco. C'est ainsi que le PSG lâche 25M€ pour attirer Layvin Kurzawa, qui se présente comme un solide espoir du football français à ce poste. Cependant, malgré certaines fulgurances à l'image de son triplé en Ligue des champions contre Anderlecht en 2017, Layvin Kurzawa n'a jamais assumé son statut de successeur de Maxwell.

3) Yohan Cabaye - 2014 - 25M€

Outre Maxwell, le PSG souhaite également préparer la succession de Thiago Motta à moyen terme en recrutant un joueur capable d'assurer le rôle de doublure de l'Italien sur le court terme. Dans cette optique, le club de la capitale mise sur Yohan Cabaye durant le mercato d'hiver 2014. L'international français débarque en provenance de Newcastle pour 25M€. Il faut dire que Laurent Blanc connaît bien l'ancien Lillois pour l'avoir eu sous ses ordres en équipe de France. Et pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Cabaye peine à exister dans le milieu du PSG et sera revendu un an et demi plus tard à Crystal Palace pour 14M€.

2) Nicolas Anelka - 2000 - 34,5M€

Avant l'arrivée de QSI, le PSG avait déjà déboursé une très grosse somme pour recruter Nicolas Anelka. En 2000, Nicolas Anelka fait son grand retour au PSG et débarque en provenance du Real Madrid. Formé à Paris, l'attaquant est cédé à Arsenal pour moins de 1M€ en 1997 et revient donc pour 34 fois plus trois ans plus tard. Alors qu'il vient de remporter la Ligue des champions avec la Casa Blanca , Nicolas Anelka fait son retour en grande pompe. Il faut dire que cet investissement est colossal pour le PSG de l'époque qui s'apprête à retrouver la C1, et ce transfert suscite de grands espoirs... rapidement enterrés. En effet, Nicolas Anelka réalise une première saison très délicate avec seulement 8 buts en Championnat, et 13 toutes compétitions confondues, et ne se rattrapera pas lors de la seconde puisque dès le mois de janvier 2002, l'attaquant français s'engagera à Liverpool.

1) Kylian Mbappé - 2018 - 180M€

Néanmoins, ce classement est largement dominé par Kylian Mbappé. Auteur d'un début de carrière tonitruant avec l'AS Monaco, il n'aura fallu que six mois au crack de Bondy pour mettre tout le monde d'accord et convaincre le PSG de lâcher une très grosse somme pour son transfert. Kylian Mbappé est ainsi prêté à Paris en 2017 avec une option d'achat obligatoire fixée à 145M€ ainsi que 35M€ de bonus qui ont été activés après sa prolongation en 2022. L'ancien joueur de l'AS Monaco est donc de très loin le Français le plus cher de l'histoire du PSG.