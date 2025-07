Mercato : Aubameyang, la séparation déchirante !

Resté seulement une moitié de saison au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang avait fait un véritable carton en Catalogne. Ayant réussi à gagner le coeur des Blaugrana, le Gabonais avait toutefois été vendu pour des raisons financières. Un déchirement au Barça où ce départ d'Aubameyang a été douloureux.

« Ça a été le départ le plus douloureux »

Ne pouvant pas dire non à une telle somme, le FC Barcelone s'est donc séparé de Pierre-Emerick Aubameyang. Une décision prise à contrecoeur comme l'a raconté Jordi Cruyff, ancien directeur sportif blaugrana, à Sport : « Ça a été le départ le plus douloureux. On a fait venir Lewandowski et ils auraient pu jouer ensemble, mais on avait besoin d'argent. Certains joueurs pouvaient partir, mais ils n'ont pas voulu ».