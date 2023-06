Mercato : Attendu à l’OM, il fait une énorme annonce

Arnaud De Kanel

La première recrue de l'ère Marcelino devrait s'appeler Geoffrey Kondogbia ! Arrivé à Marseille ce vendredi matin pour y passer sa visite médicale, le milieu de terrain centrafricain a officialisé dans la soirée son départ de l'Atletico Madrid. Son transfert à l'OM ne fait plus de doute.

Tout s'accélère à l'OM ces dernières heures. A minuit, Sead Kolasinac et Alexis Sánchez ne seront plus des employés du club phocéen. Si l'espoir demeure encore pour la star chilienne, le pessimisme domine concernant le défenseur bosnien qui devrait s'engager avec l'Atalanta Bergame dans les prochaines heures. Pablo Longoria s'occupe également des arrivées. Ce vendredi matin, Geoffrey Kondogbia a atterri à Marignane afin de finaliser son transfert à l'OM. Un transfert qui est en très bonne voie car le milieu de terrain a annoncé son départ de l'Atletico Madrid.

«Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir»

Sur son compte Instagram , Geoffrey Kondogbia a officialisé son départ du club madrilène. « Dieu merci de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir à l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Pendant 3 ans, j'ai pu apprendre ses valeurs uniques et comprendre pourquoi c'est une famille si spéciale. Merci à tous mes collègues, le staff technique, les managers et, bien sûr, les fans pour ces trois saisons qui font désormais partie de mon histoire. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir », écrit Kondogbia. Cela ne fait plus aucun doute, il va rejoindre l'OM dans les heures à venir.

Visite médicale réussie pour Kondogbia

L'OM tient sa première recrue ! Selon les informations de Fabrizio Romano, Geoffrey Kondogbia aurait réussi sa visite médicale. C'était la seule étape manquante à sa signature à l'OM car il ne voulait que rejoindre le club phocéen. Après avoir officialisé son départ de l'Atletico Madrid, Kondogbia s'apprête à parapher un contrat de quatre ans avec son nouveau club. Le montant du transfert est estimé à 8M€, un premier gros coup pou l'OM.