Mercato : Coup de tonnerre pour l’avenir de Diego Costa à l'Atlético !

Publié le 27 décembre 2020 à 23h10 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021, Diego Costa pourrait être libre plus tôt que prévu. L’international espagnol aurait demandé à l’Atletico de Madrid de résilier son contrat pour raisons familiales.