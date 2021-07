Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse opération en coulisse pour Romain Hamouma ?

Publié le 31 juillet 2021 à 19h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Romain Hamouma a contre toute attente prolongé son contrat d’une année supplémentaire avec l’ASSE, avec une reconversion à la clé. Le joueur de 34 ans serait pressenti pour devenir l’entraîneur des attaquants des Verts.

Avec des finances dans le rouge, l’ASSE n’avait d’autre choix que de recruter malin sur ce mercato. Et Claude Puel a fait mieux, il a conservé l’un de ses cadres. Annoncé sur le départ du côté de Nice ou de Brest, Romain Hamouma a finalement prolongé son contrat d’un an avec les Verts . Arrivé à Saint-Étienne en 2012, Hamouma est parti pour une année supplémentaire. Et peut-être plus…

D’attaquant titulaire, à entraîneur des attaquants