Mercato - ASSE : Un joueur va signer, c’est imminent

L'ASSE tient sa première recrue de l'hiver. Dans les prochaines heures, le club stéphanois devrait trouver un accord avec Augsbourg pour le prêt d'Irvin Cardona. Les deux parties règleraient les ultimes détails dans ce dossier, notamment la prise en charge du salaire. L'attaquant devrait retrouver son ancien entraîneur à Brest, Olivier Dall'Oglio.

Dès son arrivée à l'ASSE, Olivier Dall'Oglio avait exprimé ses attentes sur le mercato. « Les profils ciblés ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus » avait déclaré le technicien stéphanois.

Cardona va débarquer à l'ASSE

Et l'une des premières demandes de Dall'Oglio serait sur le point d'être exaucée. Ce jeudi soir, Foot Mercato confirme les informations apparues plus tôt dans la journée sur le dossier Irvin Cardona. En manque de temps de jeu à Augsbourg, l'attaquant devrait être prêté pour les six prochains mois.

Un accord est imminent