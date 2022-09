Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Un attaquant de Ligue 1 avait validé son transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 23h10 par La rédaction

Dans l’optique de renouveler son effectif durant ce mercato d’été, l’ASSE aura été très active avec ses 11 arrivées. Alors que plusieurs pistes offensives étaient étudiées durant ce marché des transferts, un joueur a été refusé par le club stéphanois. Il s’agit d’Adrian Grbic, actuel attaquant de Lorient.

Durant ce mercato estival, l’ASSE cherchait à renouveler entièrement son effectif et créer un groupe compétitif. Avec ses 11 arrivées, le club stéphanois a pourtant connu des échecs. Dans les pistes offensives, l’AS Saint-Étienne était annoncée sur les rangs pour un joueur de Ligue 1 et qui connait très bien la Ligue 2 : Adrian Grbic.

Un profil qui ne correspondait pas aux recherches

Alors que l’AS Saint-Étienne étudiait plusieurs pistes offensives, les Verts auraient écarté l’idée de recruter Adrian Grbic, à en croire les informations de But Football Club . Le club stéphanois estimait que le profil de l’attaquant lorientais ne correspondait pas aux recherches

Grbic était pourtant d’accord pour rejoindre les Verts