Mercato - ASSE : Quillot, rachat… L'ASSE réagit à la bombe sur la vente du club !

Publié le 27 décembre 2020 à 20h00 par D.M.

L’ASSE ne cacherait pas son étonnement après les dernières informations divulguées par Thibaud Vézirian. Le journaliste avait annoncé que Didier Quillot avait l’intention de racheter le club stéphanois.

Les rumeurs sur une possible vente de l’ASSE sont reparties de plus belle. En 2018, le fonds d’investissements américain Peak 6 avait entamé des discussions avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer afin de racheter le club stéphanois. Aucun accord n’avait été trouvé, mais à en croire les informations de L’Equipe , le président du directoire voudrait toujours céder ses parts. Et ce samedi, le journaliste Thibaud Vézirian a dévoilé une information surprenante. Selon lui, l’ancien directeur général exécutif de la LFP, Didier Quillot, voudrait racheter soit l’OM, soit l’ASSE : « J’ai appris de source sûre que Didier Quillot, ancien directeur général de la LFP, montait un tour de table pour racheter soit l’OM soit l’ASSE. Son autre projet est de devenir président de la Ligue Nationale de Rugby ».

L'ASSE nie avoir eu des contacts avec Quillot