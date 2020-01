Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse mise au point de Loïs Diony sur sa situation !

Publié le 15 janvier 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Alors que Loïs Diony aurait prétexté une fausse blessure, afin de ne pas s’asseoir sur le banc face à Nantes et suite à plusieurs rumeurs l’envoyant loin de l’ASSE, l’attaquant des Verts monte au créneau.

Transféré à l'ASSE à l’été 2017, Loïs Diony n’aura jamais réussi à s’imposer dans le Forez. Avec un bilan de seulement huit buts, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée, l’ancien Dijonnais pourrait donc plier bagage en ce mercato hivernal. Anderlecht serait assez intéressé par son profil, dans le cadre d’un prêt de six mois, sans option d’achat. Pire, L’Équipe expliquait récemment que le buteur de l’ASSE aurait inventé une blessure pour ne pas figurer sur la feuille de match face au FC Nantes (dimanche, 0-2). Une information sur laquelle est revenue Diony.

« On cherche toujours un truc pour parler de moi, ça me fait bien rire vraiment. Vivement la fin ! »