Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour la vente de l’ASSE, Caïazzo a fait un choix fort !

Publié le 15 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’il aurait dû rester proche de l’ASSE après le rachat du club stéphanois, Bernard Caïazzo devrait tout quitter pour se rendre à Dubaï une fois la vente officialisée.

Depuis quelque temps, les deux présidents de l’ASSE, à savoir Bernard Caïazzo et Roland Romeyer travaillent afin de passer la main et de se retirer. Plusieurs projets de rachat, actuellement passés au peigne fin par le cabinet KPGM, pourraient ainsi prendre la relève, le projet de Jean-Michel Roussier et de Mathieu Bodmer semble être le favori. Pour Romeyer, le souhait est simple : que tout se concrétise avant la nouvelle année. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club ».

Caïzzo, une retraite à Dubaï ?