Mercato - ASSE : Pierre Ménès affiche des doutes sur une grosse recrue de Dupraz !

Publié le 22 février 2022 à 3h15 par A.M.

Arrivé cet hiver à l'ASSE, Paul Bernardoni ne donne pas toutes les garanties nécessaires selon Pierre Ménès.

Cet hiver, l'ASSE n'a pas chômé sur le marché des transferts en attirant sept nouveaux joueurs. Parmi eux, et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Paul Bernardoni a été prêté par Angers. Il faut dire que Pascal Dupraz souhaitait apporter de l'expérience dans les buts des Verts, compte tenu du fait qu'Etienne Green était encore très jeune pour assumer une telle pression. Cependant, les débuts de Paul Bernardoni à l'ASSE ne sont pas très convaincants aux yeux de Pierre Ménès.

Pierre Ménès n'est pas convaincu par Bernardoni